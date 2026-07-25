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Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın oğlu Ali LSE'den mezun oldu

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Betüş' karakteri ile hafızalara kazınan İnci Türkay bir süre önce tasını tarağını toplamış ve ülkeyi terk etmişti. Eşi ve çocuğuyla Londra'ya yerleşen ünlü isim şimdi de oğlu Ali ile gündem oldu. Türkay'ın oğlu Ali LSE'den mezun oldu.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın oğlu Ali LSE'den mezun oldu
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin unutulmaz yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Betüş karakteriyle milyonların sevgisini kazanan İnci Türkay, bu kez oğlu Ali'nin büyük başarısıyla gündeme geldi.

Uzun süredir Londra'da yaşayan başarılı oyuncu, oğlu Ali'nin dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri olarak gösterilen London School of Economics and Political Science (LSE)'deki eğitim hayatını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem in Betüş ü İnci Türkay ın oğlu Ali LSE den mezun oldu 1

Mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Türkay, oğlunun bu özel gününde yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem in Betüş ü İnci Türkay ın oğlu Ali LSE den mezun oldu 2

'HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'
Türkay paylaşımında; "Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var.
Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem in Betüş ü İnci Türkay ın oğlu Ali LSE den mezun oldu 3

İnci Türkay ve oğlu Ali'ye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Ünlü isme; 'başarıları daim olsun', 'bahtı açık olsun', 'başarı dolu yılları olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem in Betüş ü İnci Türkay ın oğlu Ali LSE den mezun oldu 4

İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.

Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem in Betüş ü İnci Türkay ın oğlu Ali LSE den mezun oldu 5

Türkay, daha sonra oyuncu ve manken Atilla Saral ile 2019'da nikâh masasına oturdu.

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İnci Türkay sihirli annem
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