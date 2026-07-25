Onun için ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın oğlu Ali LSE'den mezun oldu

Bir dönemin unutulmaz yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Betüş karakteriyle milyonların sevgisini kazanan İnci Türkay, bu kez oğlu Ali'nin büyük başarısıyla gündeme geldi.

Uzun süredir Londra'da yaşayan başarılı oyuncu, oğlu Ali'nin dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri olarak gösterilen London School of Economics and Political Science (LSE)'deki eğitim hayatını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Türkay, oğlunun bu özel gününde yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

'HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'

Türkay paylaşımında; "Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var.

Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

İnci Türkay ve oğlu Ali'ye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Ünlü isme; 'başarıları daim olsun', 'bahtı açık olsun', 'başarı dolu yılları olsun' gibi yorumlar yapıldı.

İnci Türkay, ilk evliliğini 2004-2009 yılları arasında iş insanı Ahmet Eroğlu ile gerçekleştirmişti. İkilinin oğlu Ali, 2005 yılında dünyaya geldi.

Türkay, daha sonra oyuncu ve manken Atilla Saral ile 2019'da nikâh masasına oturdu.