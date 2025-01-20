İsmail Balaban eşi İlayda Şeker ile görüştü! Bebeğin cinsiyeti ve adı belli oldu

Survivor 2025 kadrosunda olan İsmail Balaban yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile evlenmişti. Mutlu bir birliktelik sürdüren ikili bebek bekliyor. İsmail Balaban tam adaya gelirken baba olacağını öğrenince aklı eşinde kaldı. Acun Ilıcalı ise Balaban'a iletişim hakkı verdi.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban telefonda bebeğin cinsiyeti öğrendi. İlayda Şeker balonları patlatınca kızlarının olacağı ortaya çıktı.

Survivor İsmail Balaban, ''İlayda'nın sağlığını merak ediyordum. Bugün görüştük. Kız olacağını hissediyordu. Bir kızım olacak. Sağlığını duymak daha da rahatlattı.'' dedi.

Balaban, ''Çok mutluyum. Annelik duygusu hamileyken başlar, babalık duygusu doğduktan sonra başlar. Ama şu an çok farklı duygular içerisindeyim. İnşallah sağlıcakla kucağımıza almak nasip olur. İlayda İlis ismini koymak istiyordu'' ifadelerini kullandı.