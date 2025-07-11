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İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in bebekleri oldu! Kızlarına verdikleri isim dikkat çekti | İlis ne demek?

Survivor'da tanışıp evlene İlayda Şeker ve İsmail Balaban kızlarını kucağına aldı. Balaban yenidoğan kızıyla fotoğraflarını paylaştı. İsmail Balaban'ın bebeğini adı İlis oldu. Peki İlis anlamı ne?

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in bebekleri oldu! Kızlarına verdikleri isim dikkat çekti | İlis ne demek?
Kubra Akalın

Survivor yarışmasında tanışan ve yarışmadan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Balaban ve İlayda Şeker kısa süre sonra evlendi. Birlikteliklerini kısa süre sonra resmiyete döken çift, gösterişli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Survivor 2025'e katılan İsmail Balaban bu sezonda eşinin hamile olmasıyla zor zamanlar geçirmişti. Özlem dolu günler geçti İsmail Balaban ven İlayda Şeker bebeklerini kucaklarına aldı.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker in bebekleri oldu! Kızlarına verdikleri isim dikkat çekti | İlis ne demek? 1

İsmail Balaban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının dünyaya geldiğini duyurdu.Kızına İlis, adını verdiğini açıklayan Balaban, paylaşımına şunları yazdı:

İsmail Balaban ve İlayda Şeker in bebekleri oldu! Kızlarına verdikleri isim dikkat çekti | İlis ne demek? 2

"Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı, hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah."

İlayda Şeker de takipçilerine yaptığı bir paylaşımla teşekkür ederek, "Güzel dilek ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Toplu cevap vereyim yetişebildiğime döndüm ama çok yorgunum iyi ki varsınız. Biraz uyuyacağım" dedi.

İLİS NE DEMEK?

İlayda Şeker ve İsmail Balaban kızlarına kendi isimlerinin ilk iki harfinden oluşturdukları İL-İS adını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban İlayda Şeker
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