Uzak Şehir'e apar topar veda etmişti! Ceren Moray kararını verdi

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisinin yeni sezon çekimleri için geri sayım başladı. Sezon finalinde ayrılıkların yaşandığı dizide Meryem karakterlerinin hikâyesinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Ceren Moray, Uzak Şehir için kararını verdi ve projeye veda etti. Moray gelen projeleri değerlendirerek Star TV'nin yeni projesi Tuzlu Kahve ile anlaşmaya vardı. Ünlü oyuncudan ilk set karesi de geldi.

UZAK ŞEHİR'DE KİMLER AYRILDI?

Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte kadrodan Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir'in ay sonunda sete çıkmasıyla birlikte dizinin eylül ayında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.