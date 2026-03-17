İstanbul Hatırası'na bomba bir oyuncu daha: Nejat İşler, Simay Barlas, Tülin Özen ve...

İstanbul Hatırası dizisi için oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Nejat İşler, Simay Barlas, Tülin Özen gibi ünlü isimlerden sonra kadroya başarılı bir oyuncu daha dahil oldu.

“İstanbul Hatırası” dizisi şimdiden merakla beklenen dijital projelerin başında geliyor. Usta yönetmen Abdullah Oğuz’un ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions imzalı 8 bölümlük dizisinin önemli karakterlerinden biri daha belli oldu.

Ahmet Ümit’in çok satan eserinden Netflix için uyarlanan dizide Nejat İşler, Bilal Yiğit Koçak, Simay Barlas, Cem Davran ve Tülin Özen’in ardından ekibe başarılı aktör Deniz Celiloğlu katıldı.

NAMIK KARAMAN’I OYNUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başkomiser Nevzat ve ekibinin İstanbul’un tarihi mekanlarında işlenen 7 cinayeti çözme sürecini konu alan dizide Deniz Celiloğlu “Namık Karaman”a hayat verecek.

Namık “İstanbul Hatırası” romanında ilk kurban olan arkeolog Necdet Denizel‘in sevgilisi Leyla Barkın’la (Tülin Özen) ilişkisi olan ve katil zanlıları arasında gösterilen bir karakter olarak dikkat çekecek.

