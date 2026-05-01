Zerrin Özer'in acı günü: Tülay Özer hayatını kaybetti

'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi şarkılarıyla tanınan Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer hayatını kaybetti.

1970'li yıllara damga vuran şarkıcı Tülay Özer, hayata veda etti. 'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi şarkılarıyla tanınan ve 70'li yılların unutulmaz isimlerinden Tülay Özer'in ölüm sebebi de araştırılıyor.

Zerrin Özer'in ablası olan Tülay Özer uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Özer, 79 yaşında hayata veda etti. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu.

Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Tülay Özer, 2 Mayıs Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Özer, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

