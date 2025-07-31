İstanbul sıcaklarla kavrulurken Icardi'nin sevgilisi deri kombinle dolaştı! Görenler "Pişik olacaksın" dedi

Wanda Nara'dan ayrılan futbolcu Mauro Icardi özel hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor. Icardi yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu. Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

32 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı devam ediyor.

ÇOCUKLARI İSTANBUL'DA

Sık sık aşk pozlarıyla adından söz ettiren çift şu sıralar İstanbul'da. Suarez, eski eşi Benjamin Vicuna’nın yedi yaşındaki kızı Magnolia ile beş yaşındaki oğlu Amancio’nun yurt dışı çıkış iznini son anda iptal etmişti. Suarez, eşinin izin vermesinin ardından çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Suarez, çocuklarıyla İstanbul'u gezdikten sonra bir mekan çıkışı görüntülendi. Ancak genç kadının yaz sıcaklarında giydiği kıyafetler gündem oldu.

China Suarez'in bu sıcaklarda deri tayt, deri ceket ve deri botlarla herkesi şoke etti. Sosyal medyada "Kadın mevsimleri şaşırmış", "Pişik oldum bakarken", "İzlerken terledim ödem atmak için giymiş galiba", "40 derece sıcaklıkta ne giymiş o" yorumları yapıldı.