MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İstanbul sıcaklarla kavrulurken Icardi'nin sevgilisi deri kombinle dolaştı! Görenler "Pişik olacaksın" dedi

İstanbul sıcaklarla kavrulurken Icardi'nin sevgilisi China Suarez ilginç bir kombinle görüntülendi. Deri kombiniyle sosyal medyanın diline düşen Suarez'e pek çok yorum geldi.

İstanbul sıcaklarla kavrulurken Icardi'nin sevgilisi deri kombinle dolaştı! Görenler "Pişik olacaksın" dedi
Kubra Akalın

Wanda Nara'dan ayrılan futbolcu Mauro Icardi özel hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor. Icardi yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu. Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

32 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı devam ediyor.

İstanbul sıcaklarla kavrulurken Icardi nin sevgilisi deri kombinle dolaştı! Görenler "Pişik olacaksın" dedi 1

ÇOCUKLARI İSTANBUL'DA

Sık sık aşk pozlarıyla adından söz ettiren çift şu sıralar İstanbul'da. Suarez, eski eşi Benjamin Vicuna’nın yedi yaşındaki kızı Magnolia ile beş yaşındaki oğlu Amancio’nun yurt dışı çıkış iznini son anda iptal etmişti. Suarez, eşinin izin vermesinin ardından çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

İstanbul sıcaklarla kavrulurken Icardi nin sevgilisi deri kombinle dolaştı! Görenler "Pişik olacaksın" dedi 2

Suarez, çocuklarıyla İstanbul'u gezdikten sonra bir mekan çıkışı görüntülendi. Ancak genç kadının yaz sıcaklarında giydiği kıyafetler gündem oldu.

İstanbul sıcaklarla kavrulurken Icardi nin sevgilisi deri kombinle dolaştı! Görenler "Pişik olacaksın" dedi 3

China Suarez'in bu sıcaklarda deri tayt, deri ceket ve deri botlarla herkesi şoke etti. Sosyal medyada "Kadın mevsimleri şaşırmış", "Pişik oldum bakarken", "İzlerken terledim ödem atmak için giymiş galiba", "40 derece sıcaklıkta ne giymiş o" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saçları bir anda alev aldı! Ünlü şarkıcının korku dolu anlarıSaçları bir anda alev aldı! Ünlü şarkıcının korku dolu anları
Mert Yazıcıoğlu fenomen diziyle anlaştı! Sosyal medya yıkıldıMert Yazıcıoğlu fenomen diziyle anlaştı! Sosyal medya yıkıldı

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara China Suarez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

Zor günler geçiriyor! Durgun, mutsuz ve hüzünlü... Üzen haberi konserinde açıkladı

Zor günler geçiriyor! Durgun, mutsuz ve hüzünlü... Üzen haberi konserinde açıkladı

20 bin liradan kaçış kuyruğu!

20 bin liradan kaçış kuyruğu!

Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Osimhen transferi sonrası, Mourinho'dan R. Madrid başkanına telefon!

Osimhen transferi sonrası, Mourinho'dan R. Madrid başkanına telefon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.