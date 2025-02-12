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İtalyan şefin oğlu bıçaklanarak öldürüldü! Yeşim Salkım; İmamoğlu, Bakanlık ve Yerlikaya'ya sert çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 10:49
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Kadıköy’de bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi defnedildi. Yeşim Salkım yaşananlardan sonra hem İmamoğlu'na hem Yerlikaya'ya hem de Adalet Bakanlığı'na sert eleştirilerde bulundu.

İtalyan şefin oğlu bıçaklanarak öldürüldü! Yeşim Salkım; İmamoğlu, Bakanlık ve Yerlikaya'ya sert çıktı

Kadıköy'de kurulan pazara arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için giden İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine yürümeye başlayan Minguzzi, B.B. tarafından arkasından beş kez bıçaklandı. Günlerce yoğun bakımda kalan Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti.

Yaşananlara sosyal medyada büyük tepki vardı. Yeşim Salkım da sözlerini sakınmadı hem İmamoğlu'na hem Yerlikaya'ya hem de Adalet Bakanlığı'na sert eleştirilerde bulundu.

Yeşim Salkım özellikle Ekrem İmamoğlu'nun cenazeye çelenk göndermesine takıldı ve sert eleştirilerde bulundu.

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"Soruyorum şimdi Ekrem İmamoğlu eskiden salı pazarı şimdi bit pazarı dediğimiz Kadiköy'de nasıl olur da zabıtalar ve polis olmaz nasıl? Tezgah tekmelemekle mi meşguller" diyen Yeşim Salkım devamında şunları söyledi:

"KAÇ ANNE DAHA AĞLAYACAK?"

"Ya siz Ali Yerlikayaokulların önünde arkasında uyuşturucu satan küçücük çocukları zehirleyenleri nasıl olur da yakalayamazsınız? Ya siz Adalet Bakanlığı; adalet bakanı siz adalet sarayı değil de kanunları değiştirdik artık kimse elinde bıçak, pala, kılıçla insan, çocuk öldüremeyecek, kadınlar katledilmeyecek diyemezsiniz? Soruyorum bir vatandaş olarak kaç anne daha ağlayacak? Biz sizden hizmet bekliyoruz vaadleriniz sizin olsun, 14 yaşında elinde kaykay ile gezen çocuk pazarda öldürüldü. Ekrem İmamoğlu çelenk değil siz gidecektiniz o cenazeye siz!"

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Bir takipçi ise Yeşim Salkım'a tepki göstererek "Konunun İmamoğlu ile ilgisi yok ama cenaze konusunda haklısınız" deyince Salkım "Nasıl yok Kadıköy Belediyesi kime bağlı? Bit pazarı nerede?" dedi.

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Yeşim Salkım imamoğlu
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