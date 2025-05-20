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İzmir'deki Duman konserine ihraç edilen teğmenler de gitti! Kaan Tangöze sahneden selamladı

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen konserde Duman grubu sahne aldı. Söz konusu konsere Kufi şarkısı damga vururken, kılıçlı yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen teğmenlerde konserdeydi. Sahneden teğmenleri selamlayan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze "Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" dedi.

Devrim Karadağ

Duman grubu, CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından sahne aldı.

KUFİ ŞARKISI İLGİ GÖRDÜ

Söz konusu konserde en çok ilgiyi Duman grubunun söylediği ve özellikle Saraçhane eylemlerinde gündem olan Kufi şarkısı aldı.

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TEĞMENLER DE KONSERE GELDİ

30 Ağustos törenlerine damga vuran "kılıçlı yemin" sonrası TSK'dan ihraç edilen, teğmenler de konserde yerini aldı.

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KAAN TANGÖZE: "NE GÜNLERE GELDİK"

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze sahneden teğmenleri selamladı.

Tangöze “Ordudan ihraç edilen askerlerimiz burada. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye ihraç edildiler. Ne enteresan değil mi, ne günlere geldik. Çok değerliler bizim için" dedi.

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Teğmen İzmir konser duman kılıçlı yemin töreni
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