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Jack Nicholson her şeyi bırakıp sessizliğe gömüldü! Yakın dostu açıkladı

Bir dönemin Hollywood efsanesi Jack Nicholson, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 89 yaşındaki oyuncunun yeniden kamera karşısına geçme ihtimali ise yakın dostu Michael Douglas'ın açıklamasıyla zayıfladı. Douglas, ünlü oyuncunun artık çalışmadığını ve ortadan kaybolduğunu söyledi.

Jack Nicholson her şeyi bırakıp sessizliğe gömüldü! Yakın dostu açıkladı

Bir zamanlar Hollywood'un en başarılı isimlerinden olan Jack Nicholson adeta ortadan kayboldu. 89 yaşında olan Nicholson'ın uzun süredir kamuoyundan uzak kalması, hayranlarını endişelendirdi.

Yıllardır kendisinden haber alınamamasının ardından geçen yıl usta oyuncunun kariyerine devam edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bu hafta söz konusu umutlar zayıfladı. Nicholson'ın yakın arkadaşı Michael Douglas, ünlü oyuncunun bir daha kamera karşısına çıkmayacağını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Artık çalışmıyor. İyi. Ortadan kayboldu. Bunu biliyorum."

Jack Nicholson her şeyi bırakıp sessizliğe gömüldü! Yakın dostu açıkladı 1

Oyuncu emekliliğini hiçbir zaman resmen açıklamadı. Buna rağmen gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nicholson, uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmıyor ve röportaj vermiyor.

Jack Nicholson her şeyi bırakıp sessizliğe gömüldü! Yakın dostu açıkladı 2

JACK NICHOLSON SAĞLIK SORUNLARI MI YAŞIYOR?

Nicholson'ın sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin çok sayıda haber yayımlandı. Ancak oyuncu, 2013 yılında neden aniden gözlerden uzaklaştığı sorulduğunda zihninin her zamanki kadar keskin olduğunu söylemiş, yalnızca rol seçimlerinde daha seçici davrandığını belirtmişti.

Jack Nicholson her şeyi bırakıp sessizliğe gömüldü! Yakın dostu açıkladı 3

Yakın çevresinden kaynaklara göre Nicholson, günlerini Beverly Hills'teki malikanesinde geçiriyor ve neredeyse hiç dışarı çıkmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jack Nicholson
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