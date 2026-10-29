Jack Nicholson her şeyi bırakıp sessizliğe gömüldü! Yakın dostu açıkladı

Bir zamanlar Hollywood'un en başarılı isimlerinden olan Jack Nicholson adeta ortadan kayboldu. 89 yaşında olan Nicholson'ın uzun süredir kamuoyundan uzak kalması, hayranlarını endişelendirdi.

Yıllardır kendisinden haber alınamamasının ardından geçen yıl usta oyuncunun kariyerine devam edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bu hafta söz konusu umutlar zayıfladı. Nicholson'ın yakın arkadaşı Michael Douglas, ünlü oyuncunun bir daha kamera karşısına çıkmayacağını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Artık çalışmıyor. İyi. Ortadan kayboldu. Bunu biliyorum."

Oyuncu emekliliğini hiçbir zaman resmen açıklamadı. Buna rağmen gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nicholson, uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmıyor ve röportaj vermiyor.

JACK NICHOLSON SAĞLIK SORUNLARI MI YAŞIYOR?

Nicholson'ın sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin çok sayıda haber yayımlandı. Ancak oyuncu, 2013 yılında neden aniden gözlerden uzaklaştığı sorulduğunda zihninin her zamanki kadar keskin olduğunu söylemiş, yalnızca rol seçimlerinde daha seçici davrandığını belirtmişti.

Yakın çevresinden kaynaklara göre Nicholson, günlerini Beverly Hills'teki malikanesinde geçiriyor ve neredeyse hiç dışarı çıkmıyor.