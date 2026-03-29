Jeffrey Epstein ile ilişkisi gündemdeydi! Prens Andrew'ün at binmesi yasaklandı!

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde en dikkat çeken isimlerden biri de Prens Andrew oldu.

Gizli hükümet belgelerini pedofili milyarder Epstein’a ilettiği öne sürülen Eski Prens geçtiğimiz aylarda da gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz ay gözaltına alınan Prens Andrew’un, danışmanları tarafından ata binmemesi yönünde uyarıldığı iddia edildi.

İddialara göre Andrew’un, kamu görevinde suistimal şüphesiyle yürütülen soruşturma nedeniyle göz önünde eğleniyor gibi görünmemesi için en sevdiği hobilerinden biri olan biniciliğe ara vermesi istendi. Ancak ortaya çıkan görüntüler, bu uyarıların pek de dikkate alınmadığını gösterdi.

Prens Andrew, Norfolk’taki Sandringham arazisinde yer alan Wood Farm yakınlarında güvenlik görevlisiyle birlikte atları incelerken görüntülendi. Bahar havasının tadını çıkaran Andrew’un zaman zaman atları işaret ederek incelediği görüldü.