Prens Andrew'in o modelle fotoğrafı çıktı! Epstein'e fotoğraf gönderilmiş

Son ortaya çıkan Jeffrey Epstein belgelerinde en az pedofili sapık kadar konuşulan bir isim daha var: Prens Andrew...

Yeni ortaya çıkan “Epstein dosyaları” İngiltere’de siyasi deprem yarattı. Belgelerde yer alan e-postalar ve fotoğraflar, Andrew Mountbatten-Windsor’ın resmi ticaret temsilciliği görevini yürüttüğü dönemde, hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile temasını sürdürdüğünü ve bazı görüşmelerin onun aracılığıyla organize edildiğini öne sürüyor.

GİZLİ AKŞAM YEMEĞİ

Belgelerde adı geçen isimlerden biri de o dönem 23 yaşında olduğu belirtilen Çinli model Miya Muqi. Andrew’un, Pekin’deki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen özel bir yemekte model ve bazı iş insanlarıyla bir araya geldiği iddia ediliyor.

Söz konusu yemekte ayrıca uluslararası finans çevrelerinden isimlerin de bulunduğu ileri sürülüyor.

E-postalarda, Andrew’un danışmanı David Stern’in, Çin ziyareti başlamadan üç gün önce Epstein’e 23 yaşındaki model Miya Muqi’nin fotoğrafını gönderdi. Stern, mailde, "Pazar akşamı Pekin'de bu P ile akşam yemeği yiyeceğiz" dedi. Bay Stern, Epstein'e gönderdiği e-postalarda P harfini genç kadınlar için aşağılayıcı ve hakaret içeren bir terim olarak tekrar tekrar kullanmıştır.

Belgelerde en çok konuşulan detay ise Epstein’in, Andrew’dan ve bazı üst düzey isimlerden bilgi aldığını iddia ederek “Birleşik Krallık’ı tamamen kontrol altına aldım” dediği öne sürülen mesajı oldu.