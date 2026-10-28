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Jennifer Lawrence "Seksi bir anne olmak istiyorum" diyerek itiraf etti

Jennifer Lawrence, ikinci oğlunun doğumunun ardından göğüs estetiği yaptırdığını ilk kez doğruladı. “Çekici bir anne olmak istiyorum” diyen 36 yaşındaki oyuncu, gelecekte yüz germe ameliyatı da yaptırmayı planladığını açıkladı.

Jennifer Lawrence "Seksi bir anne olmak istiyorum" diyerek itiraf etti

Başarılı oyuncu Jennifer Lawrence, geçen yıl ikinci oğlunu dünyaya getirdikten sonra vücudunun “eski haline dönmediğini” düşündüğü için göğüs estetiği yaptırdığını doğruladı.

36 yaşındaki oyuncu, “Çekici ve seksi bir anne olmak istediği” için ameliyat masasına yattığını söyledi. Lawrence, gelecekte yüz germe ameliyatı yaptırmayı da planladığını itiraf etti.

The Cut dergisine verdiği röportajda ünlü oyuncu, “Çocuğumu okula bırakmaya giderken, henüz yeni uyanmış ve kendimi toparlayamamış olsam bile hayatını yoluna koymuş bir kadın gibi görünmek istiyorum” dedi.

Jennifer Lawrence "Seksi bir anne olmak istiyorum" diyerek itiraf etti 1

FİLM İÇİN DE HAZIRLIK OLDU

Lawrence, Martin Scorsese'nin What Happens at Night filminin çekimleri tamamlanmadan önce, kamera karşısında soyunmasını gerektiren sahneler için de hazırlık yaptı. Oyuncu, göğüs estetiğini bu filmdeki çıplak sahneleri çekme ihtimalinin hızlandırdığını söyledi.

Ancak Lawrence, filmde böyle bir sahne olmasaydı da ameliyatı yaptıracağını belirtti.

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Jennifer Lawrence
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