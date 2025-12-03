MAGAZİN

Jennifer Lopez alev detaylı minik kostümüyle fiziğini sergiledi

Jennifer Lopez, yeni Las Vegas residency’si Up All Night Live öncesi Instagram’da yayınladığı iddialı video ile sosyal medyayı salladı. Fit görünümü ve alev detaylı kostümü dikkat çekerken, JLo takipçilerine “Hangi şarkıyı çalayım?” diye sordu.

Jennifer Lopez, Las Vegas dönüşü için bilet satışlarını artırmak amacıyla Salı günü Instagram’da oldukça cesur bir video paylaştı.

Güzel yıldız, sahnede söylediği bir şarkı sırasında alev detaylı, pas rengi iki parçadan oluşan iddialı bir kostüm giydi. Kostüm, Lopez’in fit karnını ve sıkı fiziğini öne çıkarıyordu.

Ben Affleck’ten boşanan ünlü yıldız, paylaşımının altına bıraktığı notla takipçilerini Aralık ayı sonunda Las Vegas’taki şovları için heyecanlandırdı.

JLO “Bu AY Vegas’ta JLo Show’da görüşürüz! Hangi şarkıyı ÇALMAMI istersiniz?” diye yazdı. Kişisel antrenörü Tracy Anderson, “Vegas seni tekrar ağırladığı için çok şanslı!” yorumunu yaparken Heidi Klum da paylaşıma beğeni bıraktı.

Lopez’in paylaşımı ve iddialı kostümü hayranlarından da büyük beğeni aldı.

