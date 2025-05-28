Jennifer Lopez Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu! 8 cesur kıyafet ve öpüşme bombası

2025 Amerikan Müzik Ödülleri (AMA) sahiplerini buldu. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreni unutulmaz anlara sahne oldu.

Billie Eilish, Beyonce ve Eminem geceden en çok ödülle ayrılan isimler oldu. Eilish, En İyi Sanatçı ve En İyi Albüm başta olmak üzere 7 ödül kazandı.

Eilish'in "Birds of a Feather" adlı şarkısı Yılın Şarkısı seçildi. Dünya turnesinde olan şarkıcı törene katılamadı.

Yıllar sonra sunuculuk rolünü üstlenen Lopez ise geceyi görkemli bir performansla açtı.

Lopez'in dansçılarını öptüğü anlar törene damga vurdu. Şarkıcı, performansı esnasında iki dansçıyı öperek sosyal medyada tepkilerin odağına geldi.

Bununla da kalmadı JLO; kıyafetleriyle de adından söz ettirdi.

Törenin sunuculuğunu üstlenen şarkıcı gecede 8 farklı kostüm giyen Lopez'in aşırı dekolte seçimlerine bir bakan bir daha baktı.

