Jennifer Lopez'den küvet pozuyla doğum günü kutlaması

24 Temmuz'da 57 yaşına girecek olan 56 yaşındaki Jennifer Lopez, küvette çıplak poz verdiği karelerle sosyal medyada gündem oldu. Tatlı yerken çekilen fotoğrafta Lopez küvetin içinde poz verirken, kız kardeşi Lynda ise yanında yere oturmuş şekilde kahkaha atıyordu.

Rahat ortamına rağmen Lopez, tam makyajı ve şık topuzuyla her zamanki göz alıcı tarzını korudu. Paylaşımına ise şu notu düştü:

"Çifte doğum günü için kardeş tatili her zaman harika bir fikir! Seni çok seviyorum Lynnie! İyi ki doğdun!"

Jennifer Lopez, Fransa'da kız kardeşi Lynda ile doğum günü yemeğine çıktı. İkili, Paris'teki İtalyan restoranı Gigi Paris çıkışında objektiflere yansıdı.