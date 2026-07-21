MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jennifer Lopez'den küvet pozuyla doğum günü kutlaması

Jennifer Lopez, benzeri olan kız kardeşi Lynda'nın 55. yaş gününü bu hafta dikkat çeken paylaşımlarla kutladı. Jennifer Lopez küvetteki çıplak pozuyla gündeme geldi.

Jennifer Lopez'den küvet pozuyla doğum günü kutlaması

24 Temmuz'da 57 yaşına girecek olan 56 yaşındaki Jennifer Lopez, küvette çıplak poz verdiği karelerle sosyal medyada gündem oldu. Tatlı yerken çekilen fotoğrafta Lopez küvetin içinde poz verirken, kız kardeşi Lynda ise yanında yere oturmuş şekilde kahkaha atıyordu.

Rahat ortamına rağmen Lopez, tam makyajı ve şık topuzuyla her zamanki göz alıcı tarzını korudu. Paylaşımına ise şu notu düştü:

Jennifer Lopez den küvet pozuyla doğum günü kutlaması 1

"Çifte doğum günü için kardeş tatili her zaman harika bir fikir! Seni çok seviyorum Lynnie! İyi ki doğdun!"

Jennifer Lopez den küvet pozuyla doğum günü kutlaması 2

Jennifer Lopez, Fransa'da kız kardeşi Lynda ile doğum günü yemeğine çıktı. İkili, Paris'teki İtalyan restoranı Gigi Paris çıkışında objektiflere yansıdı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekimler Kıbrıs'ta başladı! Bu dizi gündemdeÇekimler Kıbrıs'ta başladı! Bu dizi gündemde
Vasiyetini açıklamıştı! 30 gün hastanede kaldı, çekimde ayağa kalkamadıVasiyetini açıklamıştı! 30 gün hastanede kaldı, çekimde ayağa kalkamadı

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.