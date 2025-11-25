MAGAZİN

Jennifer Lopez, Hint milyarderin kızının düğününde sahnede! Cesur tasarım...

Hintli milyarder varisi Netra Mantena’nın Udaipur’daki rüya düğünü, Jennifer Lopez’in cesur sahne şovuyla gündeme damga vurdu.

Jennifer Lopez, Hint milyarderin kızının düğününde sahnede! Cesur tasarım...

Hintli milyarderin kızı Netra Mantena’nın bu hafta Udaipur’da gerçekleşen gösterişli düğünü, adeta bir yıldız geçidine sahne oldu.

Netra Mantena, teknoloji girişimcisi Vamsi Gadiraju ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Jennifer Lopez, Hint milyarderin kızının düğününde sahnede! Cesur tasarım... 1

Düğünün en dikkat çeken konuğu ise hem misafir hem de sahne yıldızı olarak yer alan Jennifer Lopez oldu.

Jennifer Lopez, Hint milyarderin kızının düğününde sahnede! Cesur tasarım... 2

56 yaşındaki dünya yıldızı, sahneye çıktığı cesur kostümleriyle misafirleri büyüledi. "Waiting for Tonight" ve "On The Floor" gibi hit şarkıları seslendiren Lopez, yer yer vücuduna oturan ten rengi mayo ve siyah yarı transparan bodysuit ile izleyenleri adeta mest etti.

Jennifer Lopez, Hint milyarderin kızının düğününde sahnede! Cesur tasarım... 3

JLO sahnede bir ara da tanga detaylı deri pantolonuyla sahneye şov yaptı. O kıyafet sosyal medyada da "Düğün için fazla" yorumları aldı.

Jennifer Lopez, Hint milyarderin kızının düğününde sahnede! Cesur tasarım... 4

Jennifer Lopez
