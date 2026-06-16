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Jennifer Lopez'in Cannes pozu olay oldu! Sosyal medyada “Bacaklarını kapat” tepkisi

Jennifer Lopez, Fransa'nın Cannes kentinde çekilen cesur bir pozuyla sosyal medyada gündem oldu. 56 yaşındaki yıldızın iddialı paylaşımı bazı hayranlarından destek görürken, bazı takipçileri ise pozu "fazla cüretkâr" bularak eleştirdi.

Jennifer Lopez'in Cannes pozu olay oldu! Sosyal medyada “Bacaklarını kapat” tepkisi

Jennifer Lopez son dönemde sınırları zorlayan tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Netflix'in çok konuşulan romantik komedisi Office Romance ile adından söz ettiren 56 yaşındaki yıldız, bu kez Fransa'daki performansı öncesinde verdiği bir pozla sosyal medyada tartışma yarattı.

Lopez, derin göğüs dekolteli ve taşlarla süslenmiş mini bir elbise tercih etti. Ancak hayranların dikkatini çeken şey kıyafetinden çok verdiği poz oldu.

Kuaförü Danielle Priano'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Lopez, makyaj koltuğunda geriye yaslanmış halde ve bacaklarını genişçe açmış şekilde görülüyor.

Jennifer Lopez in Cannes pozu olay oldu! Sosyal medyada “Bacaklarını kapat” tepkisi 1

Priano paylaşımına, "Cannes'daysanız... iddialı olursunuz..." notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir takipçi esprili bir şekilde, "Hamileliğimin 30. haftasında kadın doğum randevusundaki halim" yorumunu yaptı.

Ancak herkes aynı fikirde değildi. Bazı kullanıcılar pozu fazla iddialı buldu. Bir kişi, "Hayır, bu fazla kaba olmuş. Jennifer'dan bile beklemezdim" derken, bir başkası ise "Bir dakika olsun bacaklarını kapat!" yorumunda bulundu.

Jennifer Lopez in Cannes pozu olay oldu! Sosyal medyada “Bacaklarını kapat” tepkisi 2

Öte yandan birçok hayranı da ünlü yıldızı savundu.

Lopez, görünümünü dalgalı sarı saçları, file çorapları ve parlak siyah çizmeleriyle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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