Jennifer Lopez'in erotik dansı gündem oldu! Tan Taşçı kendini tutamadı! ''Ülkece tek derdimiz...''

Öznur Yaslı İkier

Her konseri yoğun ilgi gören dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez şimdi de son konserindeki dansıyla gündem oldu. Oldukça iddialı bir kostüm tercih eden Jennifer Lopez erotik dansıyla da sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. Tan Taşçı, Jennifer Lopez'in TT olmasına kayıtsız kalamadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez her konseriyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Jennifer Lopez in erotik dansı gündem oldu! Tan Taşçı kendini tutamadı! Ülkece tek derdimiz... 1

Cesur kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim şimdi de son konserindeki görüntülerle sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

Jennifer Lopez in erotik dansı gündem oldu! Tan Taşçı kendini tutamadı! Ülkece tek derdimiz... 2

Jennifer Lopez'in erotik dansının sosyal medyada gündem olmasına ünlü şarkıcı Tan Taşçı kayıtsız kalamadı.

Jennifer Lopez in erotik dansı gündem oldu! Tan Taşçı kendini tutamadı! Ülkece tek derdimiz... 3

Taşçı, ''Zaten ülkece tek derdimiz, işimiz gücümüz bu kadın ve gibiler! Lütfen tepki verin bir şeyler yapın ve bu yıl değişsin şu timeline pornosu''' ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez in erotik dansı gündem oldu! Tan Taşçı kendini tutamadı! Ülkece tek derdimiz... 4

