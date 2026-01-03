Jennifer Lopez'in erotik dansı gündem oldu! Tan Taşçı kendini tutamadı! ''Ülkece tek derdimiz...''

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez her konseriyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Cesur kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim şimdi de son konserindeki görüntülerle sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

Jennifer Lopez'in erotik dansının sosyal medyada gündem olmasına ünlü şarkıcı Tan Taşçı kayıtsız kalamadı.

Taşçı, ''Zaten ülkece tek derdimiz, işimiz gücümüz bu kadın ve gibiler! Lütfen tepki verin bir şeyler yapın ve bu yıl değişsin şu timeline pornosu''' ifadelerini kullandı.