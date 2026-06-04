Jennifer Lopez'in göğüsleri galaya damga vurdu

Jennifer Lopez, salı günü yeni filmi Office Romance’ın galasına katıldığında estetik operasyon iddialarının odağı haline geldi.

56 yaşındaki yıldızın kırmızı halı görünümü; ışıldayan genç cildi ve sporla şekillenen fit fiziğiyle dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu detay, transparan ve straplez elbisesiyle sergilediği iddialı dekolte oldu.

Sosyal medyada bazı takipçiler, “Bunlar yeni mi? Yoksa ben mi daha önce fark etmedim?” yorumunu yaparken, bazıları ise “Ben de aynısını düşünüyorum” diye yanıt verdi.

Bir başka kullanıcı ise “Göğüsleri hiç doğal görünmüyor” derken, başka yorumlarda “estetik yaptırmış” ve “Peki şarkı söyleyebiliyorlar mı?” gibi esprili ifadeler yer aldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Kesin yeni yaptırmış” derken, bir diğeri “Aklımdan geçen tek şey ‘Bunlar nereden çıktı?’ oldu.

Lopez, galada rol arkadaşı Brett Goldstein ile birlikte poz verdi. İkili, aylardır haklarında çıkan aşk dedikodularına da aynı gün açıklık getirdi.

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Sabah saatlerinde Today programında Savannah Guthrie’nin aşk iddialarını sorması üzerine Lopez, “Birisiyle görüldüğümde ya da çalıştığımda hemen aramızda ilişki olduğu düşünülüyor” dedi.