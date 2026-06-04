MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jennifer Lopez'in göğüsleri galaya damga vurdu

Jennifer Lopez, yeni filmi Office Romance’ın galasında hem fit görünümü hem de cesur tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü yıldızın kırmızı halıdaki görüntüsü sosyal medyada estetik iddialarını beraberinde getirirken, özellikle dekoltesi gündem oldu.

Jennifer Lopez'in göğüsleri galaya damga vurdu

Jennifer Lopez, salı günü yeni filmi Office Romance’ın galasına katıldığında estetik operasyon iddialarının odağı haline geldi.

56 yaşındaki yıldızın kırmızı halı görünümü; ışıldayan genç cildi ve sporla şekillenen fit fiziğiyle dikkat çekti. Ancak sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu detay, transparan ve straplez elbisesiyle sergilediği iddialı dekolte oldu.

Sosyal medyada bazı takipçiler, “Bunlar yeni mi? Yoksa ben mi daha önce fark etmedim?” yorumunu yaparken, bazıları ise “Ben de aynısını düşünüyorum” diye yanıt verdi.

Jennifer Lopez in göğüsleri galaya damga vurdu 1

Bir başka kullanıcı ise “Göğüsleri hiç doğal görünmüyor” derken, başka yorumlarda “estetik yaptırmış” ve “Peki şarkı söyleyebiliyorlar mı?” gibi esprili ifadeler yer aldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Kesin yeni yaptırmış” derken, bir diğeri “Aklımdan geçen tek şey ‘Bunlar nereden çıktı?’ oldu.

Lopez, galada rol arkadaşı Brett Goldstein ile birlikte poz verdi. İkili, aylardır haklarında çıkan aşk dedikodularına da aynı gün açıklık getirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Jennifer Lopez in göğüsleri galaya damga vurdu 2

Sabah saatlerinde Today programında Savannah Guthrie’nin aşk iddialarını sorması üzerine Lopez, “Birisiyle görüldüğümde ya da çalıştığımda hemen aramızda ilişki olduğu düşünülüyor” dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para... Servetine servet katıyor! 20 saniyede kazanacağı para...
O dizi finale sayılı günler kala zirvede! İşte çarşamba reytingleriO dizi finale sayılı günler kala zirvede! İşte çarşamba reytingleri

Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

Akaryakıta çifte zam: Tabela yine değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.