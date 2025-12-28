MAGAZİN

Jennifer Lopez’in iddialı pozu dalga konusu aldı! O detay dikkat çekti

Jennifer Lopez’in Noel paylaşımı sosyal medyada gündem oldu; ünlü yıldızın paylaştığı aynalı selfie’de fark edilen düzenleme hatası iddiası, hayranların dikkatinden kaçmadı.

Jennifer Lopez, X’te paylaştığı bir Noel fotoğrafında fark edilen düzenleme hatası nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Perşembe günü 56 yaşındaki Lopez, tatil kapsamında çektiği bir ayna selfiesini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda dekoltesini ön plana çıkaran ışıltılı kırmızı bir elbise giyen Lopez, fotoğrafı turuncu renkli iPhone’u ile çekti.

Şarkıcı saçlarını topuz yaparken, yüzünü çerçeveleyen iki tutam saçı serbest bıraktı. Fotoğrafın altına ise “Herkese mutlu Noeller!” notunu düştü.

Ancak birçok hayran, fotoğrafta Lopez’in elindeki iPhone’un alt kısmının eğilmiş gibi göründüğünü fark etti. Bu durum, bazı kullanıcıların fotoğrafın düzenlendiğini ya da özel bir filtre kullanıldığını öne sürmesine neden oldu.

Lopez ise fotoğrafla ilgili herhangi bir düzenleme yapıp yapmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Jennifer Lopez
