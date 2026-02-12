MAGAZİN

Survivor'da yer yerinden oynadı! Bayhan ve Engincan arasında ipler gerildi! 'Diskalifiye' iddiası gündemde

Survivor 2026 All Star-Ünlüler ve Gönüllüler yarışında yine yer yerinden oynadı. Heyecanın bir an olsun düşmediği Dominik'te bu defa Bayhan ve Engincan arasında gerilim tırmandı. Bayhan ve Engincan arasındaki büyük kavganın ardından sosyal medyada diskalifiye iddiaları gündeme geldi.

Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026 All Star-Ünlüler ve Gönüllüler yarışında yine nefesler tutuldu. Halka oyunu esnasında Engincan, Bayhan'a karşı hamle yapınca Bayhan sinirlerine hakim olmadı.

Bayhan ve Engincan arasındaki tartışma fiziksel kavgaya dönüşürken ikili arasındaki gerilim bir an olsun düşmedi.

Oyun esnasından Engincan'ın çığlıklar atması üzerine Bayhan 'Akıllı ol' diye bağırdı. Bayhan'ın Engincan'a tokat attığı anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'DİSKALİFİYE' İDDİASI GÜNDEMDE

Bayhan, Engincan'a 'Sakın fiziksel temasta bulunma. Sen o hareketlerine dikkat et.' diyerek uyarıda bulunurken yeni bölümde iki yarışmacıdan birinin diskalifiye edilmesi ihtimali konuşuluyor.

