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Jennifer Lopez'in İstanbul kulis istekleri belli oldu! Gurme tatlar talep etti

Sahne öncesi gurme menü! Jennifer Lopez’in 5 Ağustos’taki İstanbul konseri öncesi kulis istekleri belli oldu. Ünlü yıldız, kırmızı etten suşiye uzanan özel lezzetlerle dolu bir menü talep etti.

Jennifer Lopez'in İstanbul kulis istekleri belli oldu! Gurme tatlar talep etti
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken, konser öncesi kulis istekleriyle de dikkat çekti. Lopez’in sahne öncesinde İstanbul'da nasıl bir menü talep ettiği ortaya çıktı.

Lopez, kulisinde Las Vegas ve Los Angeles’ta favorisi olan Prime Restaurant ve Nobu menülerine benzer lezzetlerin yer almasını istedi. Yıldız ismin kırmızı et tercihi oldukça net: kemikli Rib-Eye Steak ve dışı kıtır şekilde pişirilmiş kırmızı et listede en üst sırada yer aldı.

Jennifer Lopez in İstanbul kulis istekleri belli oldu! Gurme tatlar talep etti 1

Ayrıca ünlü şarkıcının tercih ettiği diğer lezzetler arasında kara misolu morina balığı, baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler, jalapenolu yellow tail, sashimi ve tempura karidesler öne çıkıyor.

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Jennifer Lopez in İstanbul kulis istekleri belli oldu! Gurme tatlar talep etti 2

JLO’nun daha önceki konserlerinde sıkça tercih ettiği fırınlanmış tavuk, yeşil fasulye, arugula-salatalık bazlı yeşil salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi sağlıklı seçeneklerin de İstanbul konserinde masasında yer alması bekleniyor.

Jennifer Lopez in İstanbul kulis istekleri belli oldu! Gurme tatlar talep etti 3

Jennifer Lopez'in hem sağlıklı hem de seçkin damak zevkini yansıtan bu kulis talepleri, İstanbul konseri öncesi şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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