MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü: 'İç çamaşırı giydiğim için mutluyum'

Jennifer Lopez, 56. yaş gününü kutladığı Varşova konserinde sahne kostümünün düşmesiyle küçük bir kaza yaşadı. Lopez, yaşadığı talihsizliğe rağmen profesyonelliğini korudu ve o anlar viral oldu.

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü: 'İç çamaşırı giydiğim için mutluyum'
Kubra Akalın

"Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında Polonya’da sahne alan Jennifer Lopez, sahne kostümünü değiştirirken seyirciler tarafından sürpriz şekilde tekrar sahneye çağrıldı.

Hayranlarının "İyi ki doğdun" şarkısını söylemesiyle doğum günü kutlaması başladı. O sırada altın rengi payetli üçgen bikini üstü ve püsküllü eteğiyle sahneye çıkan Lopez'in eteği bir anda yere düştü.

Jennifer Lopez in sahnede eteği düştü: İç çamaşırı giydiğim için mutluyum 1

Şaşkınlığını kısa sürede atlatan Lopez, sadece yüksek belli altın iç çamaşırı ve ışıltılı çizmeleriyle kaldı. Yardımcı dansçının eteği tekrar takma çabası başarısız olunca, Lopez eteği alıp seyircilere fırlatarak durumu mizaha çevirdi.

"İyi ki o kostümü sağlamlaştırmışlar," diyen Lopez, "İç çamaşırı giydiğime sevindim çünkü genelde giymem," itirafında bulundu. Eteği yakalayan hayrana ise JLO "Senin olsun, geri istemiyorum," dedi.

Jennifer Lopez in sahnede eteği düştü: İç çamaşırı giydiğim için mutluyum 2

YouTube’da yayınlanan videoya yorum yapan hayranları, Lopez’in profesyonelliğini ve mizah anlayışını takdir etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Plajda herkesin kendisine baktığını fark etti! Paylaşım yapıp uyardıPlajda herkesin kendisine baktığını fark etti! Paylaşım yapıp uyardı
4 milyon TL krizi sonrası usta oyuncuya teklif gitti4 milyon TL krizi sonrası usta oyuncuya teklif gitti
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltında!

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltında!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.