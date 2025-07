Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü: 'İç çamaşırı giydiğim için mutluyum'

"Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında Polonya’da sahne alan Jennifer Lopez, sahne kostümünü değiştirirken seyirciler tarafından sürpriz şekilde tekrar sahneye çağrıldı.

Hayranlarının "İyi ki doğdun" şarkısını söylemesiyle doğum günü kutlaması başladı. O sırada altın rengi payetli üçgen bikini üstü ve püsküllü eteğiyle sahneye çıkan Lopez'in eteği bir anda yere düştü.

Şaşkınlığını kısa sürede atlatan Lopez, sadece yüksek belli altın iç çamaşırı ve ışıltılı çizmeleriyle kaldı. Yardımcı dansçının eteği tekrar takma çabası başarısız olunca, Lopez eteği alıp seyircilere fırlatarak durumu mizaha çevirdi.

"İyi ki o kostümü sağlamlaştırmışlar," diyen Lopez, "İç çamaşırı giydiğime sevindim çünkü genelde giymem," itirafında bulundu. Eteği yakalayan hayrana ise JLO "Senin olsun, geri istemiyorum," dedi.

YouTube’da yayınlanan videoya yorum yapan hayranları, Lopez’in profesyonelliğini ve mizah anlayışını takdir etti.