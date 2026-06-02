Jennifer Lopez’in kızı cinsiyet değiştirdi! Yeni adı...

Jennifer Lopez’in üçüncü eşi Marc Anthony’den Max ve Emme Muniz adında 18 yaşında ikiz çocukları bulunuyor. Lopez, 2022 yılında sahnede Emme’den “they” zamiriyle bahsederek çocuğunun nonbinary kimliğini kamuoyuna duyurmuştu.

Daily Mail’in ulaştığı bilgilere göre mezuniyet töreninde daha önce Emme olarak bilinen çocuğun artık erkek ismi kullandığı görüldü.

Ayrıca iddialara göre, Emme’nin artık “Oskar Muñiz” adını kullandığını ve erkek zamiriyle kendini tanımladığı konuşuluyor. 56 yaşındaki Jennifer Lopez ise isim değişikliği iddialarıyla ilgili henüz kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.

Lopez’in temsilcisi de Page Six’in yorum talebine yanıt vermedi.

Öte yandan Törende çocuğun babası Marc Anthony’nin yer almadığı dikkat çekerken, davetliler arasında Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck’in Jennifer Garner’dan olan 14 yaşındaki oğlu Samuel Affleck de vardı.