Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'dan veda paylaşımı! Yaren Güldiken detayı

Uzak Şehir dizisi başarılı sezona iddialı bir finalle veda etti. Reytingleri zirvede bırakan Uzak Şehir dizisinde ayrılıklar da yaşandı.

Uzak Şehir'de Şahin'e hayat veren Alper Çankaya da diziden ayrıldı. Cihan’ı kurtarmak için Boran’ın sıktığı kurşunun önüne atlayan Şahin’in vedası herkesi üzdü.

Alper Çankaya diziden ayrıldıktan sonra veda paylaşımı yaptı ve şunları yazdı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Sezon finalinde vuruldu! Hemen yeni dizi ile anlaştı

"Ne diyim? Koca 2 sene geçirdik Midyat’ta… Muazzam bir emek, sayısız mutlu an, kan, ter, gözyaşı. Hepsi vardı. Hayat gibi. Yolumuz kiminle kesiştiyse hepsine selam olsun! Sonsuz desteğini bizden bir an bile esirgemeyen seyircilerimize de minnettarım. Başka hikayelerde görüşmek üzere… Yola devam."

Alper Çankaya'nın paylaşımında bir kare dikkat çekti. Set arkadaşıyla aşk yaşamaya başlayan Alper Çankaya paylaşımında sevgilisi Yaren Güldiken'e de yer verdi. Yaren Güldiken ve Alper Çankaya'nın romantik karesine beğeni yağdı.