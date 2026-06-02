Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın Nilüfer'e öfkesi dinmiyor! "Eğer bana bu kalleşlik yapılmasaydı..."

Kayahan’ın kızı Beste Açar, Nilüfer ile ilgili şok bir iddiada bulununca gündem oldu. Nilüfer'in Kayahan şarkısı çıkarmasına tepki gösteren Açar “Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım. Yalova Termal’de konser verdiğiniz yer dersem hatırlarsın” dedi.

Kayahan'ın kızının öfkesi geçmeyince bir de konuyla ilgili video paylaştı. Beste Açar paylaşımında "Çünkü amacım yıllar önce evimize girip, annem onu kız kardeşi gibi görürken yaptığı değil son paylaşımıydı. Benim bu açıklamalarım, o malum şahısın hırsızlığına destek olması, 1 şarkı almak için bu kadar küçülmesiydi" dedi.

Beste Açar konuşmasında "Paravan olmaya devam Nilüfer abla! Dün çok ama çok üzüldüm, çocukken yaşadığım doğruydu, ben içimdekini çok fazla saklayamam ama bu yaşıma kadar çok güzel saklamıştım. Eğer bana bu kalleşlik yapılmasaydı ben bunu yine bunu ölene kadar belki mezara götürecektim. Ben onu 8 yaşındaki küçük Beste affetmişti ki bizim evimizdeki o sofraların annem tarafından kuruluşu, gelip o sofralarda oturuluşu... Kadının kadına yaptığı haksızlığı dünyada hiçbir kimse kimseye yapmıyor" dedi.