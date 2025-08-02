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Jennifer Lopez'in Mısır tarzı! Önce başını kapattı sonra sere serpe poz verdi

Jennifer Lopez'in Mısır tarzı sosyal medyayı salladı. Başına türban takarak poz veren JLO sonra ise siyah bikini giyip hamakta dinlendi. O anlar gündem oldu.

Jennifer Lopez'in Mısır tarzı! Önce başını kapattı sonra sere serpe poz verdi
Kubra Akalın

Jennifer Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında Mısır'da sahne aldı ve ülkedeki konaklaması boyunca tercih ettiği kıyafetleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de başında türban ve üzerinde dekolteli bir elbise olduğu fotoğraftı.

Jennifer Lopez in Mısır tarzı! Önce başını kapattı sonra sere serpe poz verdi 1

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye de gelen yıldız şarkıcı, aynada poz verdiği karede gri tonlarda, vatkalı uzun bir elbise giyerken görüldü. Derin dekolteli elbisesini ışıltılı bir kolye ile tamamlayan Lopez, başına da türban takarak görünümüne modern bir dokunuş kattı.

Jennifer Lopez in Mısır tarzı! Önce başını kapattı sonra sere serpe poz verdi 1

Glam tarz makyajıyla birlikte, ışıltılı takılarını da eksik etmedi.

Jennifer Lopez Instagram'da daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Siyah sade bir bikini giyen JLO hamakta yatıp fit vücudunu sergiledi.

Lopez’in "Up All Night" turnesi 8 Temmuz 2025'te İspanya’nın Pontevedra kentinde başlamıştı ve 12 Ağustos'ta Sardinya’da sona ermesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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