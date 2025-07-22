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Jennifer Lopez'in Türkiye'deki konseri için 1000 Euro'luk biletlere talep yoğun! Locaların fiyatı dudak uçuklattı

Jennifer Lopez 23 Temmuz’da Antalya Belek’te bir otelde, 5 Ağustos’ta ise Festival Park Yenikapı’da konser verecek. Antalya konseri için talep patlaması yaşandı. 1000 Euro'luk biletlere talep yoğunken loca fiyatları da dudak uçuklattı.

Jennifer Lopez'in Türkiye'deki konseri için 1000 Euro'luk biletlere talep yoğun! Locaların fiyatı dudak uçuklattı
Kubra Akalın

Pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek. 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.

JLO'nun konser biletleri aylardır gündemde. Antalya konserinin biletleri 1000 Euro'ya kadar yükseldi, localar ise 35 bin euroya kadar alıcı buldu.

Jennifer Lopez in Türkiye deki konseri için 1000 Euro luk biletlere talep yoğun! Locaların fiyatı dudak uçuklattı 1

BÜYÜK HAZIRLIK

İstanbul Festivali’nin sahnesi için de 6 ayı aşkın süredir çalışılıyor. Türkiye’de üretilen ve konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.

Jennifer Lopez in Türkiye deki konseri için 1000 Euro luk biletlere talep yoğun! Locaların fiyatı dudak uçuklattı 2

Sahnede 800 adet ışık, 184 adet line array hoparlör modülü ve 36 metreye uzanan ses kuleleri kullanılacak.

Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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