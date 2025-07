Jennifer Lopez'in Türkiye'deki konseri için 1000 Euro'luk biletlere talep yoğun! Locaların fiyatı dudak uçuklattı

Pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek. 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.

JLO'nun konser biletleri aylardır gündemde. Antalya konserinin biletleri 1000 Euro'ya kadar yükseldi, localar ise 35 bin euroya kadar alıcı buldu.

BÜYÜK HAZIRLIK

İstanbul Festivali’nin sahnesi için de 6 ayı aşkın süredir çalışılıyor. Türkiye’de üretilen ve konseptini İstanbul’un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.

Sahnede 800 adet ışık, 184 adet line array hoparlör modülü ve 36 metreye uzanan ses kuleleri kullanılacak.

Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.