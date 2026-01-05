SPOR

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Matteo Guendouzi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler oyuncuyla anlaşsa da Lazio ile henüz el sıkışamadı. İtalyan basını, Galatasaray–Inter hattında yaşanabilecek bir hamlenin Guendouzi’yi Inter’e götürebileceğini yazdı.

Berker İşleyen

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Fransız orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda uzlaştığı öğrenilirken, Lazio ile henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil.

İtalya’dan gelen haberlere göre bu transfer süreci beklenmedik bir yöne evrilebilir. İtalyan basını, Guendouzi’nin Fenerbahçe yerine farklı bir kulübe imza atma ihtimalinin gündeme geldiğini yazdı.

GALATASARAY ENGELİ

İtalyan gazeteci Alfio Musmarra’nın aktardığına göre, Galatasaray’ın Inter’den Davide Frattesi’yi transfer etmesi halinde zincirleme bir süreç başlayabilir. Bu senaryoda Inter’in, Lazio’dan Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.

CHIVU’NUN GUENDOUZİ İSTEĞİ

Haberde ayrıca Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu’nun Guendouzi’yi yakından takip ettiği ve Fransız futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği öne sürüldü. Bu gelişme, Fenerbahçe’nin transfer planlarını zorlaştırabilecek önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

OKAN BURUK: ÇOK BEĞENİYORUM

Okan Buruk bu transfere dair yaptığı açıklamada "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

