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Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! Konser sonrası sürprizi vardı, Justin'i unutturdu

Jennifer Lopez, İstanbul'u ayağa kaldırdı! Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul'daki hayranlarıyla Yenikapı'da buluştu. Geceye ünlüler adeta akın etti. 56 yaşındaki süperstar sahne şovlarıyla herkesi büyüledi. Jennifer Lopez’in ekibi, Lopez’in İstanbul’daki konserin enerjisinden çok etkilendiğini belirtti. Lopez, konser sonrası ekibine de bir sürpriz yaptı!

Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! Konser sonrası sürprizi vardı, Justin'i unutturdu

İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da unutulmaz bir konser veren Jennifer Lopez, sahne performansıyla ortalığı kasıp kavurdu. "İstanbul'da olduğuma inanamıoyrum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." diyen Lopez, konser boyunca enerjisiyle dikkat çekti.

BİR GÜN ÖNCE GELDİ BUGÜN DE KALACAK

Jennifer Lopez, Türkiye’yi çok sevdiğini konserden bir gün önce gelmesi ve konserden sonra da kalmasıyla kanıtladı.

Jennifer Lopez İstanbul u salladı! Konser sonrası sürprizi vardı, Justin i unutturdu 1

EKİBİNE BARBEKÜ PARTİSİ

Bugün de İstanbul’u dolaşacak olan süperstar, konser sonrası rutininde olmamasına rağmen ekibine bir barbekü partisi yaptı.

Jennifer Lopez İstanbul u salladı! Konser sonrası sürprizi vardı, Justin i unutturdu 2

JUSTİN GİBİ OLMADI

Justin Timberlake konserinde yaşanan fiyaskolar sonrası kafalardaki soru işareti de Jennifer Lopez konseriyle giderildi. Yenikapı'daki konser alanında giriş ve çıkışlarda Justin konseri gibi problemler yaşanmadı.

Jennifer Lopez İstanbul u salladı! Konser sonrası sürprizi vardı, Justin i unutturdu 3

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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