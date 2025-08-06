Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! Konser sonrası sürprizi vardı, Justin'i unutturdu

İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da unutulmaz bir konser veren Jennifer Lopez, sahne performansıyla ortalığı kasıp kavurdu. "İstanbul'da olduğuma inanamıoyrum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." diyen Lopez, konser boyunca enerjisiyle dikkat çekti.

BİR GÜN ÖNCE GELDİ BUGÜN DE KALACAK

Jennifer Lopez, Türkiye’yi çok sevdiğini konserden bir gün önce gelmesi ve konserden sonra da kalmasıyla kanıtladı.

EKİBİNE BARBEKÜ PARTİSİ

Bugün de İstanbul’u dolaşacak olan süperstar, konser sonrası rutininde olmamasına rağmen ekibine bir barbekü partisi yaptı.

JUSTİN GİBİ OLMADI

Justin Timberlake konserinde yaşanan fiyaskolar sonrası kafalardaki soru işareti de Jennifer Lopez konseriyle giderildi. Yenikapı'daki konser alanında giriş ve çıkışlarda Justin konseri gibi problemler yaşanmadı.