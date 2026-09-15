Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Sevdiğim Sensin'in 10 Eylül akşamı yayınlanan 16'ncı bölümüyle ekrana döndü. Dizinin dönüş bölümü beğeni toplasa da sonrasında seyirci isyan etti.

Sevdiğim Sensin 17. bölüm 3. fragmanı seyirciyi isyan ettirdi. Dicle'nin gelinlikle yer aldığı fragman eleştiri aldı. Seyirciler "Senarist saçmaladı", "Mahkemeye gelinlikle gelmek mi?", "Dalga mı geçiyorsunuz?", "O gelinlik ne alaka fragmana odaklanamadım saçma", "Bu nasıl fragman ya?" yorumlarında bulundu.

Sevdiğim Sensin 17. Bölüm I 3. Tanıtım



“İnsan bir kere gerçekten sevilince yollar karanlık da olsa yolunu bulur.” ☀️



Dicle’nin avukatı Erkan!🌼#SevdiğimSensin yeni bölümüyle Perşembe 20.00’de Star’da! ✨@startv @ayyapim pic.twitter.com/lEsZ32xg5n — Sevdiğim Sensin (@_sevdigimsensin) September 15, 2026

Dizide Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir yeni sezona dair şunları söylemişti:



“Hikayemizin birinci sezondan en temel farkı; Erkan ve Dicle’nin hayatla mücadelelerini ikinci sezonda birbirlerinin elini ne sebeple tuttuklarını bilmeleri üzerinden geçiyor. “Aşk mı, merhamet mi?” sorusunun cevabının buram buram aşk olduğunu bilerek hayatla mücadele eden bir yerden izleyeceğiz. Bu da hikayemizin kalbini kaybetmeden bizi daha derin bir yere taşıyor olacak."