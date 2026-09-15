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Sevdiğim Sensin 17. bölüm 3. fragmanı seyirciyi isyan ettirdi!

Sevdiğim Sensin 17. Bölüm 3. fragmanı yayınlanır yayınlanmaz pek çok yorum aldı. Dizinin yeni sezona dönüşü sonrası seyirci "Senarist kendine gel" yorumlarında bulundu.

Sevdiğim Sensin 17. bölüm 3. fragmanı seyirciyi isyan ettirdi!

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Sevdiğim Sensin'in 10 Eylül akşamı yayınlanan 16'ncı bölümüyle ekrana döndü. Dizinin dönüş bölümü beğeni toplasa da sonrasında seyirci isyan etti.

Sevdiğim Sensin 17. bölüm 3. fragmanı seyirciyi isyan ettirdi! 1

Sevdiğim Sensin 17. bölüm 3. fragmanı seyirciyi isyan ettirdi. Dicle'nin gelinlikle yer aldığı fragman eleştiri aldı. Seyirciler "Senarist saçmaladı", "Mahkemeye gelinlikle gelmek mi?", "Dalga mı geçiyorsunuz?", "O gelinlik ne alaka fragmana odaklanamadım saçma", "Bu nasıl fragman ya?" yorumlarında bulundu.

Dizide Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir yeni sezona dair şunları söylemişti:
Sevdiğim Sensin 17. bölüm 3. fragmanı seyirciyi isyan ettirdi! 2

“Hikayemizin birinci sezondan en temel farkı; Erkan ve Dicle’nin hayatla mücadelelerini ikinci sezonda birbirlerinin elini ne sebeple tuttuklarını bilmeleri üzerinden geçiyor. “Aşk mı, merhamet mi?” sorusunun cevabının buram buram aşk olduğunu bilerek hayatla mücadele eden bir yerden izleyeceğiz. Bu da hikayemizin kalbini kaybetmeden bizi daha derin bir yere taşıyor olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Sevdiğim Sensin dizisi
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