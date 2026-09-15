Tolga Karel'den A.Bİ. çıkışı: "Kenan İmirzalıoğlu 2028 seçimlerinde aday olur"

MYNET DETAY- Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Tolga Karel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman Türkiye'ye dair yaptığı yorumlarla adında söz ettiren Karel son olarak kadın başrol oyuncusu değişen A.B.İ dizisine dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Tolga Karel diziye dair yaptığı yorumun yanında Kenan İmirzalıoğlu iddiasıyla da dikkat çekti:

"Bir dizi başlarken başta o doku tutmayınca Türk seyircisini o diziye döndüremezsin.

ABİ dizisi bu sene yayından kalkar. Kenan da 2028 seçimlerinde AK Parti’den aday olur.

Hâlâ sözümün arkasındayım.”