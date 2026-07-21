Jennifer's Body 2 geliyor! Megan Fox ikonik rolüne yıllar sonra geri dönüyor

Son dönemde estetikleriyle değişen görünümü ve erotik pozlarıyla konuşulan Megan Fox hakkında yeni bir iddia gündemde. ABD basınında yer alan haberlere göre Megan Fox, 2009 yapımı korku filmi Jennifer's Body'nin uzun süredir beklenen devam filminde yeniden başrolü üstlenecek.

Dread Central'ın haberine göre, ilk filmi yöneten Karyn Kusama ile senaryoyu kaleme alan Oscar ödüllü Diablo Cody de devam filmi için yeniden bir araya geliyor.

İlk filmde birlikte rol aldığı Amanda Seyfried'in projeye dönüp dönmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Devam filminde yalnızca Megan Fox'un başrolde yer alabileceği konuşuluyor.

Film, özellikle şiddet sahneleri ve cinsellik temasıyla dikkat çekmiş, Megan Fox ile Amanda Seyfried arasındaki öpüşme sahnesi ise yıllarca konuşulmuştu.

Jennifer's Body 2'nin çekimlerinin Ekim ayında Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanıyor.

Devam filminin, son yıllarda sınırlı sayıda projede yer alan Megan Fox'un kariyerine önemli bir ivme kazandırabileceği değerlendiriliyor.