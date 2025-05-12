Johnny Depp ile olaylı dava sonrası ülkeyi terk etmişti! Amber Heard ikiz bebek sahibi oldu

Johnny Depp'in olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Amber Heard ikiz bebek sahibi oldu.

Davadan sonra Hollywood'u terk edip İspanya'ya yerleşen ABD'li oyuncu, geçtiğimiz Aralık ayında ikinci çocuğunu beklediğini duyurmuştu.

4 yaşında Oonagh Paige adında bir kızı olan oyuncu "2025 Anneler Günü asla unutmayacağım bir gün olacak. Yıllardır kurmak için uğraştığım ailemin tamamlanmasından dolayı bu yıl kelimelerle ifade edilemeyecek kadar mutluyum. Bugün resmen ikiz bebeklerin Heard ailesine dahil olduğunu paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Agnes adında bir kızı ve Ocean adında bir oğlu olduğunu açıklayan yıldız "4 yıl - önce ilk kızım Oonagh doğduğunda dünyam değişti... Doğurganlık konusunda yaşadığım zorluklara rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımda anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" ifadelerini kullandı.