Jude Law'ın kızı Iris Law güzelliğiyle büyüledi! Mısır tatilinden paylaştı

Oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law gösteri dünyasında anne babası gibi adından söz ettiren bir isim.

Modellik yapan Law iddialı tarzıyla zaman zaman gündeme geliyor. Bir süre önce saçlarını 3'e vurdurarak imajıyla adından söz ettiren genç model şu sıralar tatilde.

Iris Law, Instagram'da yaptığı paylaşımla son lüks ve güneşli tatilinden kesitler sundu. 24 yaşındaki model, cesur bikinilerle harika fiziğini sergileyerek göz kamaştırdı.

Plajda stil sahibi, örgü detaylı haki bir bikini takımı giyen Iris, sarı bir başörtüsüyle görünümünü tamamladı.

Tamamen rahat bir halde görülen Iris, beyaz bikini takımı ve uyumlu Prada şortlarıyla bir süper yatta selfie çekerken objektiflere yansıdı.

Jude Law ve Sadie Frost’un kızı olan Iris, tatilde yalnız değildi; ona Romeo Beckham’ın eski sevgilisi Kim Turnbull da dahil olmak üzere arkadaşları eşlik etti.