Justin Bieber ünlü rapçiyi öptü, sosyal medya karıştı! Hailey Baldwin paylaşımı gündemde

Dünyaca ünlü süpermodel Hailey Baldwin Bieber, eşi Justin Bieber’ın başka bir kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasına rağmen soğukkanlı tavrını korudu.

28 yaşındaki model, son günlerde sosyal medyada viral olan o görüntüler hakkında sessizliğini korurken, Justin’in rapçi Sexyy Red ile yakınlaştığı anlar hayranları arasında tartışma yarattı.

Ünlü pop yıldızı Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştığı bir videoda, VIP bölümde Sexyy Red ile samimi şekilde görülüyor.

Videoda ikili önce sarılıyor, ardından Sexyy Red yanına otururken Justin ona yanağından bir öpücük konduruyor. Ünlü şarkıcının o an oldukça rahat ve mutlu göründüğü, kameralardan da rahatsız olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Bu görüntülerin ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir takipçi, “Neden Hailey ile olduğundan daha mutlu görünüyor?” yorumunu yaparak çiftin evliliği hakkında yeniden spekülasyonların fitilini ateşledi.

Ancak Hailey Bieber, iddialara uzun açıklamalarla değil, sadece üç emoji ile yanıt verdi. Ünlü modelin bu tavrı, dedikoduları önemsemediği şeklinde yorumlandı.