Kaan Sekban'ın Taşacak Bu Deniz eleştirisi Erdem Şanlı'yı kızdırdı

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz bu sezonun en iddialı yapımları arasında. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolde olduğu dizi reyting rekorları kırıyor.
Kaan Sekban ise diziyi sert sözlerle eleştirdi. Sekban "O dizi berbat bir şeye dönüştü. Yapay zeka gibi sahneleriyle dalga geçiyor herkes Twitter'da" dedi.
Sekban daha sonra ise Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ı da ima ederek "Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculularıyla bir reklamda oynadılar ya" ifadelerini kullandı.
Bu sözleri duyan Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı ise dayanamadı. Kaan Sekban'a sert çıkan Şanlı şu ifadeleri kullandı:
"Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum... Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın.
Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapıyoruz. Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini mesleğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın. BİZ HEPİMİZ MESLEĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ."
