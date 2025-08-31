Kadir Ezildi eşi Gamze'ye evde rahat vermiyor! Yeni gelin Nur Viral'e dert yandı kocası şaştı kaldı: Gerçekten mi?

Temizlik takıntısıyla tanınan sunucu, sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Kadir Ezildi ve eşi Gamze Nur Viral'e konuk oldu.

Kadir Ezildi, Viral'in 'Evliliğinize proje diyorlar, doğru mu?' sorusuna 'Allah onlara akıl fikir versin. Müteahhit miyim ben?' yanıtını verdi. Bu yanıtla dikkat çeken Kadir Ezildi'nin eşi Gamze ise evdeki hallerini anlatarak Nur Viral'e dert yandı.

"Kadir'le yaşamak zor mu?" diye soran Nur Viral'e Gamze Ezildi "Çok zor" deyince Ezildi şaşırdı ve "Aşkım birden demeseydim bari alıştır alıştıra söyleseydin" yanıtını verdi.

"Yani bu zorluğunu biliyordum açıkçası biliyordum ama yaşayınca daha çok zor olduğunu fark ettim" diyen eşinin sözleri karşısında şaşıran Kadir Ezildi "Gerçekten o kadar zor mu ya? Ben de sormak istiyorum. İlk defa sorma fırsatı buldum" dedi.

"GECE YARISI YATAĞA GİRDİ"

Kadir Ezildi'nin eşi yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı:

"En büyük zorluğu çok hızlı olması. Ya her şeye hızlı. Her şey hemen olsun. Hemen olsun. Mesela şu bardak burada ya hemen içtiysen hemen yerine gitmesi lazım. Hemen bunu yaptıysak hemen yani şöyle oturamıyorum. Mesela oturduğum an sanki onu birisi kaldırıyormuş gibi o da beni yani oturduğumu gördüğü an kalk Gamze şunu yapalım yani oturamıyorsun. Aynen şöyle rahatça oturamıyorsun."

Gamze Ezildi devamında ise "Ev temiz düzenli akşamdan temizlik yapıyoruz ama sabah geliyor ev dağılmış diyor! Dün evin yerini değiştirdik beğenmedik yatağa girdi, ev çok dağınık görünüyor gece yarısı 3'te kalktı evdeki eşyaların yerini değiştirdi" dedi.