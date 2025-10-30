MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! 3 milyon TL'lik arabayı elleriyle yıkadı

Düğünde eşine altın kolye ve bilezikler yağdıran Kadir Ezildi kesenin ağzını kapamıyor. Kadir Ezildi Gamze Türkmen'e aldığı arabayla yeniden gündem oldu.

Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! 3 milyon TL'lik arabayı elleriyle yıkadı

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle evlendi.

Temmuz ayında görkemli bir düğün yapan Ezildi, eşini altına boğdu. "Takı merasimi saatlerce sürdüğü için biz düğünümüzde olamadık" diyen Ezildi, nişanı için de 500 bin TL harcadığını söylemişti.

Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! 3 milyon TL lik arabayı elleriyle yıkadı 1

Harcadığı paralarla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi son olarak eşine aldığı hediye arabayla X'te konuşuldu.

Kadir Ezildi eşi için kesenin ağzını açtı! 3 milyon TL lik arabayı elleriyle yıkadı 2

Kendisinin araç kullanamadığını belirten ünlü isim, eşine 3 milyon TL değerinde son model bir araba aldı. Yeni arabasıyla eşiyle gezmeye çıkan Ezildi'nin son model aracını yıkadığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma... Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...
Sonunda yayınlandı! Performansı gündem olduSonunda yayınlandı! Performansı gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.