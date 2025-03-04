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  4. Kadir Ezildi Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti! 'Onun yerine bunları sorun' diyerek tek tek sıraladı

Kadir Ezildi Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti! 'Onun yerine bunları sorun' diyerek tek tek sıraladı

04.03.2025 10:47
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 10:47
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'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan, şimdilerde 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi her paylaşımıyla olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü fenomen Nihat Hatipoğlu'na gelen oruç sorularına isyan etti. Ezildi 'Onun yerine bunları sorun' diyerek tek tek örnek verdi.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi her adımıyla sosyal medyada gündem oluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar paylaşımları yapan ünlü fenomen son olarak Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ezildi, her yıl benzer soruların sorulmasına şaşırdığını dile getirerek, “Bu sene ne olur şu televizyonlarda tuhaf tuhaf sorular sormasınlar. Hâlâ ‘Diş macunu orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı?’ diye soranlar var.” ifadelerini kullandı.

kadir

Takipçilerine farklı bir bakış açısı sunan ünlü isim 'Onun yerine bunları sorun' diyerek tek tek örnekler verdi.

KADİR 2

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kadir Ezildi; ‘Babamdan kalan malı kız kardeşime vermedim, tek başıma yedim. Tuttuğum oruç kabul olur mu?’, ya da ‘Gelinime eziyet ettim, tuttuğum oruç kabul olur mu?’, ‘Yaşlılarımız vardı, bakmadım. Tuttuğum oruç kabul olur mu?’ böyle şeyler sorun.” diyerek sert çıktı. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu Kadir Ezildi
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