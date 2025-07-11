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Kadir Ezildi'nin gösterişli kına gecesi gündemde! Çeşit çeşit kıyafetler, bilezikler, altın kemer... Görenlerin ağzı açık kaldı

'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan, 'En Hamarat Benim' programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile düğün merasimine başladı. 5 Mayıs’ta dünyaevine giren Kadir Ezildi dün akşam gösterişli bir kına gecesi yaptı. Kına gecesinden görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadir Ezildi'nin gösterişli kına gecesi gündemde! Çeşit çeşit kıyafetler, bilezikler, altın kemer... Görenlerin ağzı açık kaldı
Öznur Yaslı İkier

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi son günlerde özel hayatıyla gündemde. Kadir Ezildi, son olarak sevgilisi Gamze Türkmen ile 5 Mayıs’ta dünyaevine girmişti.

Düğün merasimine başlayan Kadir Ezildi dün akşam gösterişli bir kına gecesi yaptı. Eşi ile çeşit çeşit kıyafetler giyen Kadir Ezildi takılarıyla da dikkat çekti.

Kadir Ezildi nin gösterişli kına gecesi gündemde! Çeşit çeşit kıyafetler, bilezikler, altın kemer... Görenlerin ağzı açık kaldı 1

Gamze Türkmen'in kollarını bileziklerle dolduran Kadir Ezildi eşine altın kemer de taktı.

Kadir Ezildi nin gösterişli kına gecesi gündemde! Çeşit çeşit kıyafetler, bilezikler, altın kemer... Görenlerin ağzı açık kaldı 2

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in düğünü ise cumartesi günü yapılacak.

Kadir Ezildi nin gösterişli kına gecesi gündemde! Çeşit çeşit kıyafetler, bilezikler, altın kemer... Görenlerin ağzı açık kaldı 3

'500 BİN TL HARCADIM'

Kadir Ezildi, Erzurum ve İstanbul'da yaptığı gösterişli nişan törenleriyle sosyal medyada adından söz ettirmişti. Ünlü fenomen, nişan sürecinde 500 bin TL harcadığını söylemişti.

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Kadir Ezildi
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