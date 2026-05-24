Kadir İnanır entübe edildi! Jülide Kural gergin...

İki gün önce entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken; usta sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, hastane çıkışında objektiflere yansıdı. Kural'ın gergin halleri kameralara da yansıdı.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncunun durumu ciddileşmiş ve İnanır, iki gün önce de entübe edilmişti.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır "Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır" demişti.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, Fulya'da hastane çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarının usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakan Kural, gergin bir şekilde "Hayır, hayır, hayır" demekle yetindi.

Kural'ın otomobile bindiği sırada korumalar görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

