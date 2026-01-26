Kadir İnanır kaç yaşında? 'Kim Milyoner Olmak İster?' sorusuyla merak edildi

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın yaşı, Fatma Girik ile arasındaki yaş farkı üzerinden popüler kültürde yeniden tartışılıyor.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan bir soruyla yeniden gündeme oturdu. Yarışmada, 1977 yapımı 'Ana Ocağı' ve 1985 yapımı 'Yılanların Öcü' filmlerinde anne-oğul rollerini canlandıran Fatma Girik ile Kadir İnanır arasındaki yaş farkı sorusu, izleyicilerin merakını cezbetti.

Soru, 'Fatma Girik ve Kadir İnanır'ın doğum tarihleri arasında yaklaşık kaç yıl fark vardır?' şeklindeydi. Bu soru, sadece yarışmacıyı değil, ekran başındaki izleyicileri de düşündürdü ve doğru cevabı bulmak için araştırmalara yöneltti.

Sorunun cevabı 7 idi.

KADİR İNANIR YAŞI

Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Fatsa'da doğmuştur.