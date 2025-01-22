Kadro genişliyor! Bahar dizisine yeni karakter katılacak! Timur'un halası geliyor...

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni oyuncular katılmıştı. Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar, Mert Öner derken dizinin kadrosu her geöen gün gelişmeye devam ediyor.

"HALA" GELİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziye yeni bir karakter gelecek. Mehmet Yılmaz Ak’ın hayat verdiği Timur’un halası kadroya dahil olacak. Hala rolü için ise oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Yeni bölümünde Timur ve Umay’ın ansızın gelişi gerilimi tırmandıracak. Bu durum Bahar ve Evren’i köşeye sıkıştıracak. Rengin şoke eden bir karar alacak. Bir yandan, Efsun’un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar’ı zor duruma düşürecek.