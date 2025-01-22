MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kadro genişliyor! Bahar dizisine yeni karakter katılacak! Timur'un halası geliyor...

Kadro genişliyor! Bahar dizisine yeni karakter katılacak! Timur'un halası geliyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.01.2025 23:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bahar'a yeni bir karakter dahil olacak. Diziye Timur'un halası geliyor. Kimin canlandıracağı ise merak edildi.

Kadro genişliyor! Bahar dizisine yeni karakter katılacak! Timur'un halası geliyor...

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni oyuncular katılmıştı. Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar, Mert Öner derken dizinin kadrosu her geöen gün gelişmeye devam ediyor.

65ddedee466fc418cce3e218

"HALA" GELİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen diziye yeni bir karakter gelecek. Mehmet Yılmaz Ak’ın hayat verdiği Timur’un halası kadroya dahil olacak. Hala rolü için ise oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

48922859801763

Yeni bölümünde Timur ve Umay’ın ansızın gelişi gerilimi tırmandıracak. Bu durum Bahar ve Evren’i köşeye sıkıştıracak. Rengin şoke eden bir karar alacak. Bir yandan, Efsun’un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar’ı zor duruma düşürecek.

Anahtar Kelimeler:
bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanju Özcan hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Çok kızgınım hakkımda iftiralar atılıyor'

Tanju Özcan hakkındaki iddialara yanıt verdi: 'Çok kızgınım hakkımda iftiralar atılıyor'

Cezaevinden mektup yazdı: "İlk gecemi bir bank üzerinde geçirdim."

Cezaevinden mektup yazdı: "İlk gecemi bir bank üzerinde geçirdim."

'Kızarmış Piliç' görseli tepki çekmişti! Beypiliç açıklama yaptı

'Kızarmış Piliç' görseli tepki çekmişti! Beypiliç açıklama yaptı

Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Fransızlar yazdı: Yunus Akgün, Alman devi ile anlaştı! Galatasaray kariyerini değiştirecek o detay...

Trump göreve gelir gelmez Rusya'yı tehdit etti! Putin'e seslendi

Trump göreve gelir gelmez Rusya'yı tehdit etti! Putin'e seslendi

Yangın paylaşımını sildi tepki çekti!

Yangın paylaşımını sildi tepki çekti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.