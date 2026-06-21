Kaia Gerber üstsüz poz verdi! Beğeni yağdı

Model Kaia Gerber bir kez daha adından söz ettirdi. Gerber, deniz kaynaklı içeriklerle üretilen vücut bakım markası Uni'nin yeni yüzü oldu.

Yapılan açıklamada, Gerber'in içerik üretimi, ürün geliştirme, pazarlama çalışmaları ve yaratıcı yönlendirme süreçlerinde markayla birlikte çalışacağı belirtildi.

24 yaşındaki model, annesi Cindy Crawford'un izinden giderken, son reklam kampanyası için köpük dolu bir küvette çıplak poz verdi.

Güzel modelin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.