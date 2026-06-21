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Kaia Gerber üstsüz poz verdi! Beğeni yağdı

Annesi Cindy Crawford'un izinden giden Kaia Gerber bir marka için verdiği üstsüz pozlarla hayranlarının dikkatini çekti.

Kaia Gerber üstsüz poz verdi! Beğeni yağdı

Model Kaia Gerber bir kez daha adından söz ettirdi. Gerber, deniz kaynaklı içeriklerle üretilen vücut bakım markası Uni'nin yeni yüzü oldu.

Yapılan açıklamada, Gerber'in içerik üretimi, ürün geliştirme, pazarlama çalışmaları ve yaratıcı yönlendirme süreçlerinde markayla birlikte çalışacağı belirtildi.

Kaia Gerber üstsüz poz verdi! Beğeni yağdı 1

24 yaşındaki model, annesi Cindy Crawford'un izinden giderken, son reklam kampanyası için köpük dolu bir küvette çıplak poz verdi.

Kaia Gerber üstsüz poz verdi! Beğeni yağdı 2

Güzel modelin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaia Gerber
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