Seda Bakan imaj tazeledi! Yeni görüntüsü tam not aldı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Uzun süredir sarı tonlarda kullandığı saçlarını yenileyen Bakan, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'YOĞUN İSTEK ÜZERİNE'

Yakın çevresinden gelen ısrarlara kayıtsız kalmayan Seda Bakan, saçlarını kahverengi tonlarına boyattı.

Ünlü oyuncu yeni görünümünü, “Hello, yoğun istek üzerine saç rengim değişti” sözleriyle duyurdu.

Seda Bakan'ın yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'çok güzel olmuş', 'saç rengi efsane' gibi yorumlar yapıldı.