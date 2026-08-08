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Seda Bakan imaj tazeledi! Yeni görüntüsü tam not aldı

Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde hayat verdiği 'Leyla' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Seda Bakan şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Bakan'ın yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Seda Bakan imaj tazeledi! Yeni görüntüsü tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Seda Bakan, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Uzun süredir sarı tonlarda kullandığı saçlarını yenileyen Bakan, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'YOĞUN İSTEK ÜZERİNE'
Yakın çevresinden gelen ısrarlara kayıtsız kalmayan Seda Bakan, saçlarını kahverengi tonlarına boyattı.

Seda Bakan imaj tazeledi! Yeni görüntüsü tam not aldı 1

Ünlü oyuncu yeni görünümünü, “Hello, yoğun istek üzerine saç rengim değişti” sözleriyle duyurdu.

Seda Bakan imaj tazeledi! Yeni görüntüsü tam not aldı 2

Seda Bakan'ın yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'çok güzel olmuş', 'saç rengi efsane' gibi yorumlar yapıldı.

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Seda Bakan
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