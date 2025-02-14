Kalben yine yerinde duramadı! İlginç dansı sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıflasan güzel kadınsın'

İlginç dansları ve sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Kalben yine bir dans videosu ile gündemde. Evinde dans eden ve adeta müziğin ritmine kapılıp kendinden geçen Kalben bu haliyle kısa sürede gündem oldu.

Dans ederken çektiği videoyu çekinmeden yayınlayan Kalben, hem bedeniyle barışık olma yolculuğunu hem de hayatın akışına kendini bırakmanın özgürlüğünü anlattı.

Kalben, paylaşımında “Dün hayatımın konserlerinden birini yaşadık. Henüz pişirmekte olduğumuz, adını sizin Frankfurt’ta koyduğunuz Yeşil Gözlerin ile açtık konseri. 10. yıl albümüme adını veren şarkıyı ilk kez çalarak kapadık geceyi. Aranızda dolaştım. Aşıktınız, dosttunuz, aileydiniz. Sabah kalkıp kedileri besledim. Güneşli salonda oturdum biraz. Soğuk makarna vardı dolapta, tırtıkladım. Bir zamandır bedenim kış uykusundaydı. Bir zamandır evimde dans etmiyordum. Ceyla’nın hediye ettiği mini hoparlörde bu şarkı yankılanıyordu. Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

"HER DAVRANIŞTAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ BEDENİM"

Bedeninin yıllar içinde nasıl değiştiğinden, yaşadığı sağlık süreçlerinden, alışkanlıklarından bahseden Kalben, “38 beden de oldum, 46 da. Çocuk da oldum kadın da. İlk ameliyatımı 4 yaşında oldum işitme kaybı yaşamamak için. Son ameliyatım babamın ölümüyle geldi. Spor yaptım, yüzdüm, yürüdüm, geceleri dolapta ne varsa yedim, konserlerden sonra kelle paça içip dürüm yedim, düzensiz uyudum, vitaminler aldım, bazen dağıttım, senelerce kahve ve tütünden başka kötü alışkanlığım olmadan da var oldum. Her davranıştan ve rutinden çok şey öğrendi bedenim. Enginarını, suyunu, güneşini ve doğasını eksik etmemeyi anladı" dedi.

'ZAYIFLASAN GÜZEL KADINSIN'

Ünlü şarkıcı, sözlerini "Bugün bana zayıflasan güzel kadınsın aslında diyen herkesi öpüyorum şappp diye. Bana vücudumu yeren bir şaka yaparak iltifat almaya çalışırken kırıcı yorumlarla gelen flörtler iyi ki yoklar şimdi. (bu yöntemi bırakın, kendinizi yermeyin, övün ve size doya doya iltifat edemeyen denyolardan uzaklaşın) Sadece bir kere rejim yaptım, o da bir tıp konferansında hostes olarak çalışmak için sığmam gereken mavi bir ceket uğrunaydı... Bu sabah kendimle sevgiliyim..." diye noktaladı.