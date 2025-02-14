MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kalben yine yerinde duramadı! İlginç dansı sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıflasan güzel kadınsın'

Kalben yine yerinde duramadı! İlginç dansı sosyal medyada gündem oldu! 'Zayıflasan güzel kadınsın'

14.02.2025 08:41
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 08:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı ve ilginç dansları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Kalben yine rahat durmadı. Evinde dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim bu paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu. Kalben'in 'Bugün bana zayıflasan güzel kadınsın aslında diyen herkesi öpüyorum şap diye.' ifadeleri de dikkat çekti.

İlginç dansları ve sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Kalben yine bir dans videosu ile gündemde. Evinde dans eden ve adeta müziğin ritmine kapılıp kendinden geçen Kalben bu haliyle kısa sürede gündem oldu.

Dans ederken çektiği videoyu çekinmeden yayınlayan Kalben, hem bedeniyle barışık olma yolculuğunu hem de hayatın akışına kendini bırakmanın özgürlüğünü anlattı.

kalben 1

Kalben, paylaşımında “Dün hayatımın konserlerinden birini yaşadık. Henüz pişirmekte olduğumuz, adını sizin Frankfurt’ta koyduğunuz Yeşil Gözlerin ile açtık konseri. 10. yıl albümüme adını veren şarkıyı ilk kez çalarak kapadık geceyi. Aranızda dolaştım. Aşıktınız, dosttunuz, aileydiniz. Sabah kalkıp kedileri besledim. Güneşli salonda oturdum biraz. Soğuk makarna vardı dolapta, tırtıkladım. Bir zamandır bedenim kış uykusundaydı. Bir zamandır evimde dans etmiyordum. Ceyla’nın hediye ettiği mini hoparlörde bu şarkı yankılanıyordu. Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

kalben 2

"HER DAVRANIŞTAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ BEDENİM"

Bedeninin yıllar içinde nasıl değiştiğinden, yaşadığı sağlık süreçlerinden, alışkanlıklarından bahseden Kalben, “38 beden de oldum, 46 da. Çocuk da oldum kadın da. İlk ameliyatımı 4 yaşında oldum işitme kaybı yaşamamak için. Son ameliyatım babamın ölümüyle geldi. Spor yaptım, yüzdüm, yürüdüm, geceleri dolapta ne varsa yedim, konserlerden sonra kelle paça içip dürüm yedim, düzensiz uyudum, vitaminler aldım, bazen dağıttım, senelerce kahve ve tütünden başka kötü alışkanlığım olmadan da var oldum. Her davranıştan ve rutinden çok şey öğrendi bedenim. Enginarını, suyunu, güneşini ve doğasını eksik etmemeyi anladı" dedi.

KALBEN 3

'ZAYIFLASAN GÜZEL KADINSIN'

Ünlü şarkıcı, sözlerini "Bugün bana zayıflasan güzel kadınsın aslında diyen herkesi öpüyorum şappp diye. Bana vücudumu yeren bir şaka yaparak iltifat almaya çalışırken kırıcı yorumlarla gelen flörtler iyi ki yoklar şimdi. (bu yöntemi bırakın, kendinizi yermeyin, övün ve size doya doya iltifat edemeyen denyolardan uzaklaşın) Sadece bir kere rejim yaptım, o da bir tıp konferansında hostes olarak çalışmak için sığmam gereken mavi bir ceket uğrunaydı... Bu sabah kendimle sevgiliyim..." diye noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Kalben
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AZ Alkmaar maçı sonrası dayanamadı: Bu arkadaş şaka mı?

AZ Alkmaar maçı sonrası dayanamadı: Bu arkadaş şaka mı?

Türkiye'nin hemen sınırındaki köyler için dikkat çeken adım! 10 bin Euro verilecek

Türkiye'nin hemen sınırındaki köyler için dikkat çeken adım! 10 bin Euro verilecek

Okan Buruk için olay yaratacak iddia! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Okan Buruk için olay yaratacak iddia! Sosyal medyayı yıktı geçti!

Yeni sevgilisiyle yine el ele! 'Aşk güzelleştirmiş'

Yeni sevgilisiyle yine el ele! 'Aşk güzelleştirmiş'

G.Saray yenildi, Mert Hakan rahat durmadı! Göndermeli paylaşım

G.Saray yenildi, Mert Hakan rahat durmadı! Göndermeli paylaşım

Galatasaraylıları korkutan istatistik! Şampiyonluk yolunda taraftarlar kara kara düşünmeye başladı

Galatasaraylıları korkutan istatistik! Şampiyonluk yolunda taraftarlar kara kara düşünmeye başladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.