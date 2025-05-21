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Kalça kemiği kırılmıştı! Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin'den güzel haber

Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin parkta yürüyüş yaparken geçirdiği kaza sonrasında kalça kemiğini kırmıştı. Usta isim, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kalça kemiği kırılmıştı! Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin'den güzel haber

Uzun süredir yaşadığı Erdek'te yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşüp kalça kemiğini kıran Ahmet Mekin sevenlerini korkuttu.

Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

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AHMET MEKİN'İN SAĞLIK DURUMU

Başarılı bir operasyon geçirdiği belirten Mekin "Sağlığım yerinde. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kırılan kalça kemiği yerine oturtulup vidalama yönteminin uygulanmasının ardından sağlığına kavuşan Mekin, öğle saatlerinde hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.

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Selvi Boylum Al Yazmalım ile hafızalara kazınan Ahmet Mekin'in tamamen iyileşmesinin zaman alacağı öğrenildi. Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Ahmet Mekin
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