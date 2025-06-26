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Kalçasına baktığı anlar çok konuşulmuştu! Katy Perry ile ayrılan Orlando Bloom, Jeff Bezos'un düğünü için gittiği Venedik'te hemen Kim'i öptü

Katy Perry ile uzun nişanlılık dönemi biten Orlando Bloom soluğu, Jeff Bezos'un düğünü için Venedik'te aldı. Daha önce kalçasına baktığı Kim Kardashian ile denk gelen yakışıklı oyuncu fırsatı kaçırmadı.

Kalçasına baktığı anlar çok konuşulmuştu! Katy Perry ile ayrılan Orlando Bloom, Jeff Bezos'un düğünü için gittiği Venedik'te hemen Kim'i öptü
Kubra Akalın

Katy Perry ile ayrıldığı ortaya çıkan Orlando Bloom, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in 20 milyon dolarlık düğünü öncesinde Venedik’te Kim Kardashian ile samimi bir şekilde bir araya gelerek dikkat çekti.

48 yaşındaki Orlando, 44 yaşındaki Kim ile buluştuğunda onu birkaç “havadan öpücükle” selamlamayı ihmal etmedi. İkili, Khloe Kardashian ve arkadaşlarıyla birlikte tören öncesi keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

KALÇASINA BAKMIŞTI

İkili arasında geçmişe dayanan bir olay da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Katy ile birlikte katıldıkları bir etkinlikte Orlando’nun Kim Kardashian’ın kalçasına baktığı anlar kameralara yakalanmış ve olay sosyal medyada gündem olmuştu.

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Ancak Katy Perry durumu oldukça olgun bir şekilde karşılamış, “Davranışını onaylıyorum. Şimdi, olay neymiş yani?” diyerek söylentileri gülerek geçiştirmişti.

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ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Amazon CEO'su Jeff Bezos ile Lauren Sanchez Venedik'te evlenmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği şehir, milyarderin düğünü nedeniyle resmen kapatıldı.

Düğün kutlamaları Venedik'te gerçekleşse de törenin tam olarak nerede olacağı gizliliğini koruyor. Çiftin, Venedik'teki bir ada olan San Giorgio'nun tamamını 6 günlüğüne misafirleri için kiraladığı konuşuldu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos Katy Perry Khloe Kardashian Orlando Bloom
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